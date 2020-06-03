***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 10:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848688
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
0
En Düşük
0
18:056,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
18:057,5369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5494
En Düşük
7,4561
18:05371,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 371,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4350
|8,4773
|% 0,64
|
|Frank
|6,9537
|6,9956
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7841
|1,7930
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-4,35
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.441
|-14,80
|
|Tam
|2.480
|2.505
|-14,90
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-7,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,80
|