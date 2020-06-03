***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 10:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848690
BIST
09:55108.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 828,93
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
108.926
En Düşük
108.926
09:556,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
09:557,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5494
En Düşük
7,4561
09:55371,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,36
|Açılış
|: 371,77
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ISATR
|360.036,60
|360.037
|% 0,00
|
|ISATR
|360.036,60
|360.037
|% 0,00
|
|ISATR
|360.036,60
|360.037
|% 0,00
|
|ISATR
|360.036,60
|360.037
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4354
|8,4777
|% 0,64
|
|Frank
|6,9555
|6,9974
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7841
|1,7931
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,71
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.439
|-16,70
|
|Tam
|2.478
|2.503
|-16,90
|
|Yarım
|1.209
|1.225
|-8,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,35
|40,35
|0,78
|