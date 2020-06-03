***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 10:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848693
BIST
13:05108.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 816,55
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
13:056,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0546
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7598
En Düşük
6,6727
13:057,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0742
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5806
En Düşük
7,4561
13:05373,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,95
|Açılış
|: 373,08
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.090.273
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.801.481
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.264.934
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|689.584
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|696.610
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.598.304
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.124.562
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|7.211.424
|% -9,89
|
|TACTR
|4,75
|439.466
|% -6,86
|
|CMENT
|26,00
|3.835.306
|% -5,80
|
|EKGYO
|1,73
|402.247.778
|% 1,17
|
|THYAO
|12,58
|373.865.702
|% -0,24
|
|TKFEN
|15,12
|211.474.880
|% 3,14
|
|VAKBN
|4,78
|210.354.497
|% 1,27
|
|TUPRS
|89,50
|189.186.647
|% 0,17
|
|EKGYO
|1,73
|402.247.778
|% 1,17
|
|ADESE
|1,70
|141.809.147
|% 1,19
|
|IHLGM
|1,32
|95.150.671
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,51
|68.677.393
|% 1,34
|
|HLGYO
|2,10
|72.219.683
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4686
|8,5111
|% 1,04
|
|Frank
|6,9836
|7,0257
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7917
|1,8006
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,99
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.446
|-9,90
|
|Tam
|2.487
|2.517
|-2,50
|
|Yarım
|1.214
|1.229
|-5,00
|
|Çeyrek
|607
|614
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|0,41
|