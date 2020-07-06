***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 17:18
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855141
BIST
17:55118.425
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.676,04
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.460
En Düşük
116.674
17:556,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:557,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:55393,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,11
|Açılış
|: 393,25
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.424.883
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.959.334
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,74
|1.352.778.948
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,13
|1.276.943.634
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.090.450.612
|% 8,02
|
|SISE
|6,02
|955.049.167
|% 4,88
|
|KRDMD
|3,23
|876.715.658
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,13
|1.276.943.634
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.090.450.612
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|653.960.066
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,75
|486.647.604
|% 9,37
|
|KRDMD
|3,23
|876.715.658
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5435
|8,5864
|% 0,07
|
|Frank
|7,2689
|7,3127
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,22
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.569
|14,50
|
|Tam
|2.624
|2.636
|14,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|