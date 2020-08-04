***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2020 16:40
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864802
BIST
17:581.088
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -38,48
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:586,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:588,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:58446,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,88
|Açılış
|: 446,63
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,05
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|144.358.078
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|55.872.685
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.760.760
|% 9,96
|
|VKFYO
|14,36
|27.854.971
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|4.681.466
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.598.339
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|ASELS
|34,04
|1.547.058.686
|% -3,46
|
|EKGYO
|2,09
|1.451.825.514
|% -6,70
|
|GARAN
|6,80
|1.407.177.336
|% -3,13
|
|THYAO
|11,02
|1.202.545.418
|% 3,09
|
|AKBNK
|5,06
|733.371.815
|% -3,44
|
|EKGYO
|2,09
|1.451.825.514
|% -6,70
|
|ISGYO
|1,96
|497.177.226
|% -2,97
|
|TSKB
|1,11
|266.236.284
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,46
|584.238.106
|% -1,99
|
|GARAN
|6,80
|1.407.177.336
|% -3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0720
|9,1175
|% 0,14
|
|Frank
|7,5792
|7,6248
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|16,13
|
|Altın Gr.
|446
|447
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.923
|2.959
|8,50
|
|Tam
|3.011
|3.045
|8,80
|
|Yarım
|1.462
|1.484
|4,30
|
|Çeyrek
|733
|744
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,65
|0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de