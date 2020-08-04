***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2020 16:15
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864718
BIST
11:421.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:427,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1299
|Açılış
|: 7,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:428,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,1817
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3473
En Düşük
8,1274
11:42459,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 12,55
|Açılış
|: 459,49
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.880.834
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|6.255.042
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.094.307
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,34
|18.821.526
|% 9,65
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|16.558.609
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|572.762
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|716.489.336
|% -1,88
|
|GARAN
|6,79
|708.995.871
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,83
|491.774.384
|% 1,80
|
|ASELS
|17,07
|397.300.545
|% -1,10
|
|SISE
|6,02
|327.891.239
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,09
|716.489.336
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,83
|491.774.384
|% 1,80
|
|TSKB
|1,11
|117.410.420
|% 0,91
|
|GARAN
|6,79
|708.995.871
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,46
|200.512.053
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1519
|9,1978
|% 2,03
|
|Frank
|7,6696
|7,7158
|% 2,17
|
|Riyal
|1,8662
|1,8755
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.034
|14,06
|
|Altın Gr.
|458
|459
|11,60
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.035
|51,20
|
|Tam
|3.083
|3.123
|52,70
|
|Yarım
|1.497
|1.522
|25,70
|
|Çeyrek
|751
|763
|12,90
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,20
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,44
|