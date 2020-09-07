***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 15:26
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873640
BIST
15:171.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:177,4597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:178,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:17462,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 462,62
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:17
|HATEK
|13,09
|25.535.967
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.060.241
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.247.511
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.348.074
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.295.287
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|717.692.978
|% 9,99
|
|TURSG
|6,12
|692.779.725
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|655.402.289
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,78
|623.834.679
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,82
|562.701.519
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|562.701.519
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,78
|623.834.679
|% 5,00
|
|ADESE
|2,16
|264.393.647
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|692.779.725
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|655.402.289
|% 0,64
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4542
|7,4597
|% 0,35
|
|Euro
|8,8133
|8,8213
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7815
|9,8306
|% -0,61
|
|Frank
|8,1224
|8,1713
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% 0,31
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,29
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,75
|