***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2020 14:41
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877973
BIST
15:591.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:597,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:599,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0178
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:59475,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 475,84
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ALCAR
|143,00
|61.914.300
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.426.541
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.751.006
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|20.764.516
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|739.469
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|KSTUR
|178,70
|362.404
|% -9,97
|
|THYAO
|10,73
|2.017.718.633
|% 1,80
|
|SISE
|7,13
|1.991.805.777
|% 3,18
|
|GARAN
|7,13
|1.101.538.946
|% 0,14
|
|ASELS
|18,43
|856.244.605
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,42
|762.138.068
|% 0,29
|
|SISE
|7,13
|1.991.805.777
|% 3,18
|
|KRDMD
|3,42
|762.138.068
|% 0,29
|
|THYAO
|10,73
|2.017.718.633
|% 1,80
|
|GARAN
|7,13
|1.101.538.946
|% 0,14
|
|HURGZ
|2,26
|313.246.337
|% -7,38
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7503
|7,7551
|% 0,12
|
|Euro
|9,0700
|9,0799
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9783
|10,0283
|% 0,32
|
|Frank
|8,3722
|8,4226
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0579
|2,0682
|% 0,00
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,82
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,50
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,69
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,12
|39,12
|-1,81
|
Seans Raporu
15:59
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16:14CMBTN
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