***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2020 14:41
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877975
BIST
16:001.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
16:007,7560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0100
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
16:009,0795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
16:00475,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 475,84
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ALCAR
|143,00
|59.411.068
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.426.531
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.750.935
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|82.232.522
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|739.469
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|THYAO
|10,73
|2.015.571.213
|% 1,80
|
|SISE
|7,12
|1.985.490.833
|% 3,04
|
|GARAN
|7,12
|1.092.130.563
|% 0,00
|
|ASELS
|18,42
|854.620.120
|% -0,59
|
|KRDMD
|3,43
|761.344.780
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.985.490.833
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|761.344.780
|% 0,59
|
|THYAO
|10,73
|2.015.571.213
|% 1,80
|
|GARAN
|7,12
|1.092.130.563
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,25
|312.784.625
|% -7,79
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7493
|7,7560
|% 0,13
|
|Euro
|9,0708
|9,0795
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9808
|10,0308
|% 0,34
|
|Frank
|8,3717
|8,4222
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0580
|2,0683
|% 0,00
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,02
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|1,95
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|0,95
|
|Çeyrek
|758
|775
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,11
|39,11
|-1,82
|
Seans Raporu
16:00
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