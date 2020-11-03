***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 10:30
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885597
BIST
10:171.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:178,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0136
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:179,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8658
En Düşük
9,7754
10:17514,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 514,23
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:17
|KARTN
|2.193,40
|60.250.864
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,40
|209.125.327
|% -5,88
|
|KRDMD
|3,36
|186.707.804
|% -1,47
|
|GARAN
|6,65
|155.850.697
|% 0,61
|
|ODAS
|3,25
|121.635.063
|% 1,88
|
|ASELS
|17,49
|106.556.427
|% -0,79
|
|TSKB
|2,40
|209.125.327
|% -5,88
|
|KRDMD
|3,36
|186.707.804
|% -1,47
|
|ODAS
|3,25
|121.635.063
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,73
|55.086.550
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,21
|62.390.765
|% 0,91
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4491
|8,4537
|% 0,16
|
|Euro
|9,8554
|9,8658
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,8908
|10,9454
|% 0,20
|
|Frank
|9,1650
|9,2202
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2459
|2,2572
|% 0,09
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
|