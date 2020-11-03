***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 10:30
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885598
BIST
10:161.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:168,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:169,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0429
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8662
En Düşük
9,7754
10:16514,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 514,22
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:16
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|TSKB
|2,42
|185.872.944
|% -5,10
|
|KRDMD
|3,40
|160.797.750
|% -0,29
|
|GARAN
|6,66
|127.775.504
|% 0,76
|
|ODAS
|3,27
|93.616.403
|% 2,51
|
|ASELS
|17,46
|83.001.522
|% -0,96
|
|TSKB
|2,42
|185.872.944
|% -5,10
|
|KRDMD
|3,40
|160.797.750
|% -0,29
|
|ODAS
|3,27
|93.616.403
|% 2,51
|
|SKBNK
|1,75
|48.013.523
|% 2,34
|
|GARAN
|6,66
|127.775.504
|% 0,76
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4500
|8,4544
|% 0,17
|
|Euro
|9,8552
|9,8662
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,8916
|10,9463
|% 0,21
|
|Frank
|9,1643
|9,2195
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2455
|2,2568
|% 0,08
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-1,89
|
|Altın Gr.
|514
|514
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,87
|38,87
|-0,10
|