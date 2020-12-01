***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2020 14:16
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890710
BIST
15:311.307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 23,86
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.288
15:317,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
15:319,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0716
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
15:31455,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 8,60
|Açılış
|: 455,62
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
456,93
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler15:31
|BFREN
|1.293,60
|70.112.761
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|78.773.840
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|241.794.575
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|228.701
|% 9,99
|
|UZERB
|35,66
|694.158
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,14
|3.205.991.711
|% 4,46
|
|KRDMD
|4,83
|1.517.910.172
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,17
|750.625.339
|% 0,46
|
|PETKM
|4,27
|706.248.145
|% 1,91
|
|SISE
|6,84
|680.262.998
|% 0,59
|
|GARAN
|9,14
|3.205.991.711
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,17
|750.625.339
|% 0,46
|
|KRDMD
|4,83
|1.517.910.172
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,96
|588.406.424
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,33
|420.130.053
|% 6,88
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8512
|7,8578
|% 0,41
|
|Euro
|9,3980
|9,4074
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,4359
|10,4882
|% 0,34
|
|Frank
|8,6400
|8,6920
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0881
|2,0986
|% 0,37
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|27,76
|
|Altın Gr.
|455
|455
|8,34
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|73,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|65,39
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|31,63
|
|Çeyrek
|729
|745
|15,82
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,92
|0,22
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,11
|