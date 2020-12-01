***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.12.2020 14:16
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890713
BIST
16:551.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 29,75
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:557,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:559,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0853
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:55457,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 10,53
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:53
|EGEEN
|1.663,20
|243.682.307
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.450.956
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.887.580
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|228.701
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,13
|4.052.492.482
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.979.524.736
|% -0,41
|
|THYAO
|11,92
|1.130.806.192
|% 4,56
|
|PETKM
|4,25
|826.664.251
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,16
|814.483.656
|% 0,00
|
|GARAN
|9,13
|4.052.492.482
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.979.524.736
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,16
|814.483.656
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,95
|795.792.317
|% 3,15
|
|GSDHO
|2,34
|513.918.960
|% 7,34
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8478
|7,8534
|% 0,36
|
|Euro
|9,4148
|9,4215
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,4650
|10,5175
|% 0,62
|
|Frank
|8,6574
|8,7096
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0903
|2,1008
|% 0,48
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|37,82
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,69
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|91,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|83,77
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|40,52
|
|Çeyrek
|733
|750
|20,26
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,23
|
|B. Petrol
|47,73
|47,73
|-0,15
|
Seans Raporu
16:53
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