***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2021 10:24
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896965
BIST
13:141.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,86
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:147,3938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0284
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:149,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:14462,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,71
|Açılış
|: 462,26
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:14
|DOBUR
|23,32
|2.565.896
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|YAPRK
|66,10
|1.872.647
|% -9,45
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|NIBAS
|52,75
|16.918.857
|% -7,78
|
|GUBRF
|71,90
|1.719.591.968
|% -7,17
|
|EKGYO
|2,40
|1.047.861.805
|% 2,13
|
|KOZAL
|108,90
|963.985.640
|% 2,45
|
|KRDMD
|5,95
|751.191.830
|% 1,19
|
|KARSN
|3,74
|735.074.328
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,40
|1.047.861.805
|% 2,13
|
|KARSN
|3,74
|735.074.328
|% 4,76
|
|YKBNK
|3,09
|414.965.174
|% 0,65
|
|KRDMD
|5,95
|751.191.830
|% 1,19
|
|PETKM
|5,10
|588.698.173
|% 2,41
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3897
|7,3938
|% -0,38
|
|Euro
|9,0773
|9,0862
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0038
|10,0540
|% -0,31
|
|Frank
|8,3642
|8,4146
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,42
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|23,00
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|11,37
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,56
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,36
|