***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2021 10:24
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896964
BIST
13:181.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:187,3940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0282
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:189,0846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:18462,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,78
|Açılış
|: 462,02
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:18
|DOBUR
|23,32
|2.565.896
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.766.207
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|NIBAS
|52,00
|16.968.113
|% -9,09
|
|YAPRK
|66,50
|1.930.007
|% -8,90
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|GUBRF
|71,70
|1.733.697.347
|% -7,42
|
|EKGYO
|2,40
|1.053.900.083
|% 2,13
|
|KOZAL
|109,00
|967.409.945
|% 2,54
|
|KRDMD
|5,96
|762.856.269
|% 1,36
|
|KARSN
|3,75
|735.848.174
|% 5,04
|
|EKGYO
|2,40
|1.053.900.083
|% 2,13
|
|KARSN
|3,75
|735.848.174
|% 5,04
|
|YKBNK
|3,09
|415.038.514
|% 0,65
|
|KRDMD
|5,96
|762.856.269
|% 1,36
|
|PETKM
|5,10
|591.214.339
|% 2,41
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3899
|7,3940
|% -0,38
|
|Euro
|9,0780
|9,0846
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0071
|10,0573
|% -0,28
|
|Frank
|8,3638
|8,4142
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9637
|1,9735
|% -0,41
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,23
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.111
|17,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|21,49
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,40
|
|Çeyrek
|739
|756
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,33
|51,33
|0,24
|