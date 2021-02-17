***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
17.02.2021 13:21
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910331
BIST
14:351.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:357,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:358,4596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:35402,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,86
|Açılış
|: 402,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ATEKS
|59,95
|15.000.198
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.655.283
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|153.193.212
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.401.710
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|MAALT
|290,30
|119.173.006
|% -7,61
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|NIBAS
|35,00
|50.879.388
|% -7,26
|
|VAKBN
|4,64
|1.823.228.646
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.481.612.188
|% 9,90
|
|SASA
|42,56
|1.310.650.366
|% 3,35
|
|KOZAL
|146,30
|1.177.388.960
|% 1,04
|
|GARAN
|9,70
|1.118.644.151
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,53
|664.805.481
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,64
|1.823.228.646
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.481.612.188
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|539.043.758
|% -0,40
|
|KARSN
|5,05
|708.871.906
|% 2,85
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0105
|7,0120
|% 0,27
|
|Euro
|8,4573
|8,4596
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,6827
|9,7312
|% -0,12
|
|Frank
|7,7928
|7,8397
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8624
|1,8717
|% 0,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,90
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,98
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,35
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|0,74
|
Seans Raporu
14:35
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