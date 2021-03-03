***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2021 15:55
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914820
BIST
16:201.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.538
16:207,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:208,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:20407,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,80
|Açılış
|: 407,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:20
|INDES
|27,72
|296.238.129
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|57.349.669
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.447.871
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|LINK
|55,10
|39.079.035
|% -6,61
|
|THYAO
|14,93
|2.456.538.339
|% 0,81
|
|KRDMD
|7,15
|1.587.805.643
|% 4,69
|
|PETKM
|5,68
|1.574.502.462
|% 2,53
|
|GARAN
|9,27
|1.363.614.382
|% 0,76
|
|SISE
|7,72
|1.056.351.434
|% -0,13
|
|PETKM
|5,68
|1.574.502.462
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,15
|1.587.805.643
|% 4,69
|
|EKGYO
|2,44
|512.545.588
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,40
|248.998.058
|% 1,45
|
|DOHOL
|3,31
|570.924.533
|% 2,48
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4008
|7,4080
|% 0,65
|
|Euro
|8,9221
|8,9288
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,3076
|10,3592
|% 0,60
|
|Frank
|8,0410
|8,0895
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% 0,70
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-22,49
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-5,57
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-2,69
|
|Çeyrek
|654
|669
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,69
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.70 ) 1, 626
-
16:32LKMNH
Yüzde 4.62 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 575 adet işlem
-
16:30KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 788 adet işlem
-
16:29VKGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 388, 264 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 22, 054.00 milyon TL de