***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2021 15:55
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914823
BIST
16:181.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.538
16:187,4090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:188,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:18407,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,28
|Açılış
|: 407,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:18
|DGATE
|17,82
|57.261.103
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.091.573
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.444.009
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.994.596
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|LINK
|55,10
|38.819.537
|% -6,61
|
|THYAO
|14,86
|2.411.969.649
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,14
|1.578.274.796
|% 4,54
|
|PETKM
|5,68
|1.567.819.442
|% 2,53
|
|GARAN
|9,26
|1.331.701.296
|% 0,65
|
|SISE
|7,72
|1.048.154.748
|% -0,13
|
|PETKM
|5,68
|1.567.819.442
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,14
|1.578.274.796
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,44
|511.804.424
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|248.775.305
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,32
|567.647.007
|% 2,79
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4049
|7,4090
|% 0,66
|
|Euro
|8,9269
|8,9327
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2767
|10,3282
|% 0,30
|
|Frank
|8,0109
|8,0592
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% 0,36
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-20,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|3,00
|
|Tam
|2.700
|2.769
|-2,18
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,05
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,80
|