***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2021 15:55
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914826
BIST
16:161.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,87
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.538
16:167,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:168,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:16407,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,03
|Açılış
|: 407,14
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:16
|DGATE
|17,82
|57.184.174
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.091.573
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.444.009
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.994.596
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|ECZYT
|54,45
|26.807.376
|% -5,30
|
|THYAO
|14,86
|2.393.420.220
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,14
|1.567.409.093
|% 4,54
|
|PETKM
|5,67
|1.561.557.560
|% 2,35
|
|GARAN
|9,24
|1.306.919.432
|% 0,43
|
|SISE
|7,71
|1.042.504.767
|% -0,26
|
|PETKM
|5,67
|1.561.557.560
|% 2,35
|
|KRDMD
|7,14
|1.567.409.093
|% 4,54
|
|EKGYO
|2,44
|511.548.103
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,40
|248.586.645
|% 1,45
|
|DOHOL
|3,31
|563.739.430
|% 2,48
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4004
|7,4062
|% 0,63
|
|Euro
|8,9230
|8,9320
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,2725
|10,3240
|% 0,26
|
|Frank
|8,0082
|8,0564
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9624
|1,9723
|% 0,34
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-22,49
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-5,57
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-2,69
|
|Çeyrek
|654
|669
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,69
|