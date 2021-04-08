***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 16:30
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925241
BIST
10:461.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.414
En Düşük
1.408
10:468,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1726
En Düşük
8,1219
10:469,7112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
10:46457,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,34
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler10:46
|TUREX
|14,52
|139.508
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|37.551.961
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|266.452
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|73.456.388
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|15.449.848
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|3.906.321
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,87
|337.410.496
|% 6,88
|
|JANTS
|872,20
|160.129.504
|% 2,61
|
|EREGL
|15,97
|156.706.339
|% 0,82
|
|ITTFH
|2,85
|156.558.422
|% 7,95
|
|GSRAY
|3,89
|126.382.622
|% 4,57
|
|ITTFH
|2,85
|156.558.422
|% 7,95
|
|TSKB
|1,41
|54.498.429
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,30
|115.982.505
|% -1,79
|
|GSRAY
|3,89
|126.382.622
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,93
|61.929.267
|% 0,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1518
|8,1588
|% 0,32
|
|Euro
|9,6999
|9,7112
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1409
|11,1968
|% -0,00
|
|Frank
|8,7812
|8,8341
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1688
|2,1797
|% 0,28
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-10,78
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|-0,31
|