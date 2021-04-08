***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 16:30
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925245
BIST
11:081.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.408
11:088,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0188
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:089,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0215
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6700
11:08457,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,31
|Açılış
|: 457,95
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler11:06
|TUREX
|14,52
|153.084
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|304.604
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|37.970.799
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|121.229.040
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|16.344.367
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|5.242.847
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,89
|378.062.226
|% 7,08
|
|EREGL
|16,02
|222.190.025
|% 1,14
|
|JANTS
|867,90
|183.542.114
|% 2,11
|
|ITTFH
|2,84
|164.673.152
|% 7,58
|
|RTALB
|31,54
|155.446.623
|% 5,84
|
|ITTFH
|2,84
|164.673.152
|% 7,58
|
|DOHOL
|3,30
|131.853.959
|% -1,79
|
|TSKB
|1,40
|55.597.408
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,93
|75.361.028
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,87
|139.645.037
|% 4,03
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1472
|8,1509
|% 0,23
|
|Euro
|9,6900
|9,6965
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,1352
|11,1911
|% -0,05
|
|Frank
|8,7735
|8,8264
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,22
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-9,44
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,38
|