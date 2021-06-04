***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 13:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940096
BIST
13:511.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
13:518,6882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
13:5110,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0398
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
13:51522,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 522,87
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DOBUR
|13,90
|2.447.118
|% 9,97
|
|MMCAS
|7,50
|2.999.565
|% 7,91
|
|BOBET
|4,15
|324.098.809
|% 7,79
|
|EPLAS
|32,60
|9.938.824
|% 7,38
|
|FRIGO
|22,62
|27.181.121
|% 7,10
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|KARSN
|3,88
|372.031.585
|% -7,84
|
|MERIT
|223,20
|568.999
|% -7,00
|
|TKURU
|220,00
|4.214.798
|% -6,78
|
|CASA
|147,00
|87.308
|% -6,01
|
|THYAO
|13,89
|403.381.461
|% -0,71
|
|PETKM
|6,35
|384.095.348
|% 0,47
|
|KARSN
|3,88
|372.031.585
|% -7,84
|
|KOZAL
|121,20
|364.236.611
|% 1,76
|
|KOZAA
|16,54
|359.229.407
|% 5,69
|
|KARSN
|3,88
|372.031.585
|% -7,84
|
|BOBET
|4,15
|324.098.809
|% 7,79
|
|PETKM
|6,35
|384.095.348
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,18
|130.957.083
|% -0,91
|
|GARAN
|8,05
|356.501.213
|% 0,12
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6866
|8,6882
|% -0,16
|
|Euro
|10,5211
|10,5302
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,2288
|12,2902
|% -0,08
|
|Frank
|9,5640
|9,6216
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3098
|2,3213
|% -0,17
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-0,34
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.439
|3.525
|-17,19
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,31
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,16
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|