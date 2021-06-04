***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 13:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940099
BIST
14:341.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
14:348,6929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:3410,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0330
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:34522,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 522,95
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DOBUR
|13,90
|2.493.517
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.067.836
|% 9,96
|
|FRIGO
|22,82
|28.641.676
|% 8,05
|
|BOBET
|4,16
|329.174.197
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,84
|452.928.281
|% -8,79
|
|PKENT
|2.750,00
|2.669.086
|% -8,02
|
|THYAO
|13,95
|526.640.870
|% -0,29
|
|GARAN
|8,09
|495.320.487
|% 0,62
|
|KARSN
|3,84
|452.928.281
|% -8,79
|
|PETKM
|6,36
|420.251.062
|% 0,63
|
|KOZAL
|120,70
|418.497.454
|% 1,34
|
|KARSN
|3,84
|452.928.281
|% -8,79
|
|YKBNK
|2,21
|183.836.037
|% 0,45
|
|BOBET
|4,16
|329.174.197
|% 8,05
|
|PETKM
|6,36
|420.251.062
|% 0,63
|
|GARAN
|8,09
|495.320.487
|% 0,62
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6907
|8,6929
|% -0,11
|
|Euro
|10,5320
|10,5370
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,2378
|12,2992
|% -0,01
|
|Frank
|9,5690
|9,6266
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3101
|2,3217
|% -0,15
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,19
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-16,00
|
|Tam
|3.440
|3.526
|-16,28
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-7,87
|
|Çeyrek
|834
|853
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|0,21
|