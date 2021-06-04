***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 13:14
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940098
BIST
16:541.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:548,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:5410,5624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0076
|Açılış
|: 10,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:54526,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,54
|Açılış
|: 526,72
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,83
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:52
|DOBUR
|13,90
|2.770.947
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.865.492
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.391.881
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|EPLAS
|32,94
|11.993.677
|% 8,50
|
|PKENT
|2.691,00
|3.231.336
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|KOZAL
|120,30
|523.373.307
|% 1,01
|
|PETKM
|6,34
|516.464.131
|% 0,32
|
|KARSN
|3,90
|779.886.128
|% -7,36
|
|YKBNK
|2,20
|271.001.192
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|793.900.110
|% 0,62
|
|THYAO
|14,05
|1.301.809.895
|% 0,43
|
|BOBET
|4,23
|367.434.741
|% 9,87
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6653
|8,6685
|% -0,39
|
|Euro
|10,5553
|10,5599
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,2683
|12,3298
|% 0,24
|
|Frank
|9,6072
|9,6651
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,42
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|19,84
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.529
|6,00
|
|Tam
|3.464
|3.552
|9,06
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|4,39
|
|Çeyrek
|840
|859
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,07
|
|B. Petrol
|71,97
|71,97
|0,66
|