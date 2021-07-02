***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2021 10:04
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945633
BIST
10:021.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.377
10:028,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6927
En Düşük
8,6441
10:0210,2815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0097
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:02496,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,96
|Açılış
|: 496,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BLCYT
|19,46
|43.855.244
|% 31,04
|
|ARCLK
|31,62
|8.319.760
|% 5,97
|
|BERA
|13,80
|1.805.702
|% 4,47
|
|SEKUR
|23,32
|9.765.919
|% 4,11
|
|TACTR
|35,80
|206.566
|% 3,83
|
|EUKYO
|5,40
|310.705
|% -10,00
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|IDGYO
|1,93
|92.696
|% -5,94
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|AYCES
|66,60
|12.188
|% -3,97
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 0,00
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|315.806.352
|% 0,00
|
|TAVHL
|25,42
|307.946.255
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|59.840.948
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,06
|44.267.544
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|315.806.352
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6882
|8,6911
|% 0,47
|
|Euro
|10,2725
|10,2787
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9029
|11,9626
|% 0,30
|
|Frank
|9,3342
|9,3904
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% 0,35
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-1,58
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|
Seans Raporu
10:00
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