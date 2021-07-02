***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2021 10:04
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945634
BIST
11:241.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:248,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0494
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,6999
En Düşük
8,6441
11:2410,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3054
En Düşük
10,2510
11:24498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,99
|Açılış
|: 498,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
498,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:24
|EUKYO
|6,60
|4.740.812
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.752.388
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|3.563.715
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.194.914
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.305.845
|% 9,82
|
|KUTPO
|46,68
|57.454.037
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,28
|28.002.953
|% -5,05
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|MAALT
|192,60
|5.860.618
|% -3,75
|
|KCHOL
|19,55
|419.062.482
|% 5,50
|
|ARCLK
|32,06
|389.166.813
|% 7,44
|
|THYAO
|13,69
|349.616.720
|% -0,44
|
|GARAN
|8,40
|188.154.735
|% -0,59
|
|BERA
|13,06
|165.483.313
|% -1,14
|
|PEKGY
|1,12
|59.582.663
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,18
|92.676.319
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|56.649.405
|% -0,53
|
|THYAO
|13,69
|349.616.720
|% -0,44
|
|GARAN
|8,40
|188.154.735
|% -0,59
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6947
|8,6999
|% 0,57
|
|Euro
|10,2869
|10,2933
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9222
|11,9820
|% 0,46
|
|Frank
|9,3425
|9,3988
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3099
|2,3214
|% 0,45
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,73
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,05
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,29
|