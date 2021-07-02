***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2021 10:04
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945636
BIST
11:331.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:338,7006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7008
En Düşük
8,6441
11:3310,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3054
En Düşük
10,2510
11:33498,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,13
|Açılış
|: 498,27
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
498,39
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:33
|EUKYO
|6,60
|4.740.878
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.798.473
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|3.603.711
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.196.575
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.305.845
|% 9,82
|
|KUTPO
|46,68
|57.510.613
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,26
|28.311.893
|% -5,28
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|METUR
|5,77
|18.722.681
|% -3,83
|
|KCHOL
|19,53
|422.713.763
|% 5,40
|
|ARCLK
|32,06
|394.529.154
|% 7,44
|
|THYAO
|13,73
|374.334.428
|% -0,15
|
|GARAN
|8,41
|189.048.933
|% -0,47
|
|BERA
|13,20
|168.653.915
|% -0,08
|
|PEKGY
|1,12
|60.313.604
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,19
|92.792.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|56.755.510
|% -0,53
|
|THYAO
|13,73
|374.334.428
|% -0,15
|
|GARAN
|8,41
|189.048.933
|% -0,47
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6964
|8,7006
|% 0,58
|
|Euro
|10,2871
|10,2944
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9285
|11,9884
|% 0,51
|
|Frank
|9,3451
|9,4014
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3108
|2,3223
|% 0,49
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,73
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,05
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,29
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Seans Raporu
11:33
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