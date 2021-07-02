***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2021 10:04
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945639
BIST
09:551.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.377
En Düşük
1.377
09:558,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6927
En Düşük
8,6441
09:5510,2804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
09:55496,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 496,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|KGYO
|5,97
|4.532.893
|% 0,00
|
|OLMK
|7,45
|2.410.532
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6856
|8,6890
|% 0,45
|
|Euro
|10,2725
|10,2788
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9092
|11,9689
|% 0,35
|
|Frank
|9,3376
|9,3938
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3080
|2,3196
|% 0,38
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-0,02
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|