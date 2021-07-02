***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2021 10:04
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945638
BIST
10:201.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:208,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6969
En Düşük
8,6441
10:2010,2823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:20496,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,16
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SELVA
|5,37
|12.620.467
|% 9,82
|
|ARCLK
|31,86
|148.596.177
|% 6,77
|
|VAKFN
|10,33
|5.302.336
|% 6,17
|
|KGYO
|6,33
|4.116.306
|% 6,03
|
|DARDL
|15,74
|11.848.392
|% 5,64
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|PRKME
|4,56
|288.511
|% -4,60
|
|SELGD
|4,54
|21.029
|% -3,61
|
|MAALT
|193,00
|3.164.208
|% -3,55
|
|ARCLK
|31,86
|148.596.177
|% 6,77
|
|KCHOL
|19,38
|148.146.983
|% 4,59
|
|THYAO
|13,65
|127.937.653
|% -0,73
|
|GARAN
|8,40
|62.195.178
|% -0,59
|
|BERA
|13,90
|49.194.539
|% 5,22
|
|PEKGY
|1,15
|19.025.882
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,18
|25.334.028
|% -0,46
|
|TSKB
|1,29
|14.395.280
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,89
|19.012.737
|% 0,00
|
|THYAO
|13,65
|127.937.653
|% -0,73
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6895
|8,6935
|% 0,50
|
|Euro
|10,2754
|10,2822
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9143
|11,9741
|% 0,39
|
|Frank
|9,3344
|9,3906
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,45
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|