***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2021 16:22
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954163
BIST
17:381.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:388,3590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0791
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:389,9486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0879
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:38487,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,93
|Açılış
|: 487,70
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:38
|IDGYO
|3,30
|75.008.852
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.030
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|24.441.788
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.501.072
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.666.008
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|806.439.953
|% -9,85
|
|KARYE
|9,83
|113.363.537
|% -9,82
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|GARAN
|8,59
|882.545.468
|% 0,82
|
|KARSN
|4,12
|806.439.953
|% -9,85
|
|ASELS
|15,95
|711.407.873
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,43
|586.946.324
|% 1,67
|
|THYAO
|12,92
|520.228.233
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,43
|586.946.324
|% 1,67
|
|KARSN
|4,12
|806.439.953
|% -9,85
|
|EKGYO
|1,81
|339.887.801
|% -0,55
|
|ODAS
|1,31
|231.688.921
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,36
|220.458.393
|% 3,03
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3556
|8,3590
|% -0,94
|
|Euro
|9,9159
|9,9486
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,5820
|11,6401
|% -0,97
|
|Frank
|9,1972
|9,2526
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% -1,02
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|-0,96
|