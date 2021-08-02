***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2021 16:22
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954166
BIST
17:391.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:398,3552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0829
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:399,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1011
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:39487,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,76
|Açılış
|: 487,48
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:37
|IDGYO
|3,30
|75.008.848
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.030
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|24.238.559
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.489.125
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.635.290
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|805.991.083
|% -9,85
|
|KARYE
|9,86
|111.786.872
|% -9,54
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|GARAN
|8,58
|881.738.691
|% 0,70
|
|KARSN
|4,12
|805.991.083
|% -9,85
|
|ASELS
|15,97
|703.125.789
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,43
|586.812.728
|% 1,67
|
|THYAO
|12,92
|518.626.002
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,43
|586.812.728
|% 1,67
|
|KARSN
|4,12
|805.991.083
|% -9,85
|
|EKGYO
|1,81
|339.508.312
|% -0,55
|
|ODAS
|1,31
|231.484.104
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,35
|217.490.126
|% 2,27
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3498
|8,3519
|% -1,02
|
|Euro
|9,9290
|9,9355
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,5896
|11,6477
|% -0,91
|
|Frank
|9,2048
|9,2602
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2225
|2,2337
|% -0,92
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,72
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-1,29
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51ISFIN
Yüzde 9.00 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 659, 413 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 31 artarak (% 0.35 ) 1, 506
-
17:48CEOEM
Yüzde 5.75 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 962, 555 adet işlem
-
17:47KLGYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 964, 516 adet işlem
-
17:46BMSCH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 076, 255 adet işlem