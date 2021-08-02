***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2021 16:22
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954168
BIST
17:391.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:398,3552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0829
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:399,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1011
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:39487,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,76
|Açılış
|: 487,48
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IDGYO
|3,30
|75.008.848
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.030
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|INTEM
|39,56
|15.501.072
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|3.405.918
|% 9,94
|
|METUR
|6,14
|138.651.291
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|806.196.823
|% -9,85
|
|KARYE
|9,85
|112.484.443
|% -9,63
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|GARAN
|8,58
|882.436.561
|% 0,70
|
|KARSN
|4,12
|806.196.823
|% -9,85
|
|ASELS
|15,96
|707.889.505
|% 2,90
|
|YKBNK
|2,42
|586.870.412
|% 1,26
|
|THYAO
|12,93
|520.037.256
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,42
|586.870.412
|% 1,26
|
|KARSN
|4,12
|806.196.823
|% -9,85
|
|EKGYO
|1,81
|339.675.178
|% -0,55
|
|ODAS
|1,32
|231.512.044
|% -1,07
|
|CEMAS
|1,35
|219.758.249
|% 2,27
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3516
|8,3552
|% -0,98
|
|Euro
|9,9280
|9,9354
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,5820
|11,6401
|% -0,97
|
|Frank
|9,1972
|9,2526
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2202
|2,2313
|% -1,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,43
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-0,94
|
Seans Raporu
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