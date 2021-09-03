***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2021 11:34
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961644
BIST
15:541.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,70
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:548,2860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:549,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:54485,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,85
|Açılış
|: 485,42
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:52
|OYLUM
|4,40
|33.823.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|238.150
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|5.769.518
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.690.171
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.498.084
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|GLRYH
|2,43
|5.390.012
|% -5,81
|
|LUKSK
|48,10
|11.552.417
|% -5,41
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,04
|65.067.040
|% -5,30
|
|THYAO
|12,89
|870.309.740
|% -0,08
|
|GARAN
|9,83
|702.619.041
|% -0,30
|
|SASA
|28,32
|487.048.436
|% 0,43
|
|EREGL
|18,28
|360.783.363
|% -0,71
|
|KRDMD
|7,73
|347.505.841
|% 0,39
|
|ZOREN
|1,74
|227.400.495
|% 6,75
|
|ODAS
|1,56
|136.631.428
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,61
|217.789.282
|% -1,14
|
|AKYHO
|2,44
|189.069.403
|% -2,01
|
|GARAN
|9,83
|702.619.041
|% -0,30
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2843
|8,2880
|% 0,17
|
|Euro
|9,8551
|9,8600
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,4396
|11,4970
|% 0,21
|
|Frank
|9,0233
|9,0776
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2032
|2,2143
|% 0,14
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|12,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.249
|4,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|2,82
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|1,36
|
|Çeyrek
|772
|790
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|0,48
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 56 kaybederek (% -0.73 ) 1, 295
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, TGSAS, FRIGO, DIRIT, OYLUM, HURGZ, ARMDA
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16:02
FRIGO, ORCAY, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
EDATA, ISKUR, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
Bu seansda işlem gören 219 hisse senedinden 97 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 105 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem