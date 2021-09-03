***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2021 11:34
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961646
BIST
17:261.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -10,39
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:268,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0242
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:269,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:26487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,19
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:24
|YEOTK
|22,00
|246.928
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.276.434
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.599.463
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.730.426
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,44
|8.267.874
|% -6,15
|
|LUKSK
|48,02
|13.349.675
|% -5,57
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,07
|77.863.496
|% -5,08
|
|THYAO
|12,87
|1.019.407.509
|% -0,23
|
|GARAN
|9,80
|914.196.746
|% -0,61
|
|SASA
|28,36
|540.428.873
|% 0,57
|
|EREGL
|18,20
|439.902.987
|% -1,14
|
|KRDMD
|7,68
|410.391.799
|% -0,26
|
|ODAS
|1,58
|302.801.125
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|279.905.451
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|286.243.494
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|914.196.746
|% -0,61
|
|AKYHO
|2,40
|202.097.781
|% -3,61
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2902
|8,2970
|% 0,28
|
|Euro
|9,8554
|9,8639
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,4870
|11,5447
|% 0,63
|
|Frank
|9,0662
|9,1208
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 0,48
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|17,49
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,12
|
Seans Raporu
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