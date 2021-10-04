***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2021 09:42
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966311
BIST
11:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:018,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:0110,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0641
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3325
En Düşük
10,2576
11:01500,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|: 500,27
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,76
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.133.027
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.174.865
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.527.394
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,14
|1.199.793
|% 9,74
|
|OYLUM
|7,79
|3.409.884
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.729.850
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,20
|60.166.094
|% -9,33
|
|EUYO
|3,24
|1.055.680
|% -3,86
|
|YEOTK
|67,00
|23.483.893
|% -3,46
|
|MAREN
|9,79
|382.627.121
|% 7,11
|
|GARAN
|9,33
|273.306.871
|% 0,54
|
|TUPRS
|115,00
|206.021.352
|% 1,32
|
|THYAO
|14,13
|201.389.002
|% 0,57
|
|VESTL
|25,42
|164.307.683
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,40
|97.027.671
|% 0,42
|
|MAREN
|9,79
|382.627.121
|% 7,11
|
|EKGYO
|1,78
|64.681.371
|% 0,56
|
|GARAN
|9,33
|273.306.871
|% 0,54
|
|KIMMR
|3,44
|90.519.666
|% -0,29
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8647
|8,8696
|% 0,16
|
|Euro
|10,2760
|10,3325
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,0001
|12,0602
|% 0,34
|
|Frank
|9,5050
|9,5623
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3586
|2,3704
|% 0,20
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-6,26
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-0,36
|