***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2021 09:42
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966314
BIST
12:341.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:348,8739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:3410,3107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0423
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:34499,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,81
|Açılış
|: 499,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.330.867
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.956.244
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.308.498
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.731.847
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.688.790
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.921.661
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,10
|177.306.839
|% -9,67
|
|YAPRK
|31,48
|34.259.484
|% -3,55
|
|SAYAS
|21,52
|7.357.808
|% -3,15
|
|MAREN
|9,88
|517.705.200
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|432.863.062
|% 0,65
|
|THYAO
|14,14
|342.463.180
|% 0,64
|
|TUPRS
|115,40
|340.657.030
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,40
|243.081.038
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|243.081.038
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|105.785.828
|% 1,69
|
|MAREN
|9,88
|517.705.200
|% 8,10
|
|GARAN
|9,34
|432.863.062
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,42
|123.710.896
|% -0,87
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8704
|8,8734
|% 0,20
|
|Euro
|10,2690
|10,3089
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9961
|12,0563
|% 0,31
|
|Frank
|9,5110
|9,5683
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3580
|2,3698
|% 0,17
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,89
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-0,04
|