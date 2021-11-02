***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:19
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973946
BIST
15:341.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
15:349,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
15:3411,0756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
15:34548,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,98
|Açılış
|: 548,86
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler15:32
|VANGD
|6,49
|31.041.687
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|130.090.505
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|143.899.256
|% 9,91
|
|TEZOL
|15,15
|293.760.840
|% 9,86
|
|SAYAS
|23,82
|37.838.997
|% 8,57
|
|KRGYO
|6,66
|49.382.825
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|41.621.372
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|291.986.744
|% -9,96
|
|KARYE
|21,88
|103.295.858
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,56
|29.036.016
|% -8,70
|
|GARAN
|10,13
|2.451.176.547
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,49
|1.116.602.645
|% -7,89
|
|THYAO
|15,34
|961.638.137
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,81
|714.403.279
|% 0,36
|
|AKBNK
|6,02
|653.137.243
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,81
|714.403.279
|% 0,36
|
|GARAN
|10,13
|2.451.176.547
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,49
|1.116.602.645
|% -7,89
|
|AKBNK
|6,02
|653.137.243
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,05
|109.096.089
|% 1,94
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5359
|9,5417
|% 0,06
|
|Euro
|11,0675
|11,0754
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,9768
|13,0419
|% -0,12
|
|Frank
|10,4040
|10,4666
|% -0,40
|
|Riyal
|2,5342
|2,5469
|% -0,02
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,14
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.627
|3.681
|6,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,99
|
|Yarım
|1.745
|1.790
|3,38
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|-0,51
|