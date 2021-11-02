***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:19
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973948
BIST
15:421.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
15:429,5317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
15:4211,0713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 11,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
15:42548,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,02
|Açılış
|: 548,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler15:42
|VANGD
|6,49
|31.044.873
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|130.151.905
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.046.308
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,28
|112.449.964
|% 8,41
|
|SAYAS
|23,64
|38.435.754
|% 7,75
|
|KRGYO
|6,66
|49.384.996
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|41.795.791
|% -9,97
|
|KARYE
|21,88
|103.379.746
|% -9,96
|
|BIOEN
|22,24
|292.151.142
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,56
|29.495.743
|% -8,70
|
|GARAN
|10,17
|2.500.572.159
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,46
|1.151.889.553
|% -8,39
|
|THYAO
|15,37
|978.028.334
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,83
|724.342.043
|% 1,07
|
|AKBNK
|6,06
|664.811.089
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,83
|724.342.043
|% 1,07
|
|GARAN
|10,17
|2.500.572.159
|% 0,39
|
|TSPOR
|5,46
|1.151.889.553
|% -8,39
|
|AKBNK
|6,06
|664.811.089
|% 1,85
|
|GSRAY
|4,10
|437.594.923
|% 3,27
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5274
|9,5317
|% -0,05
|
|Euro
|11,0602
|11,0713
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,9777
|13,0427
|% -0,12
|
|Frank
|10,4003
|10,4630
|% -0,44
|
|Riyal
|2,5346
|2,5473
|% -0,01
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,90
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|12,00
|
|Tam
|3.615
|3.705
|12,31
|
|Yarım
|1.747
|1.792
|5,95
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,37
|
Seans Raporu
15:42
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