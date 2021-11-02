***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973950
BIST
15:281.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
15:289,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 84,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 84,7100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
15:2811,0729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
11,1023
En Düşük
10,9907
15:287,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,07
|Açılış
|: 7,31
|
|Önceki Kapanış
|: 7,38
|
7,40
En Düşük
7,30
BIST En Aktif Hisseler15:28
|VANGD
|6,49
|31.030.387
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|130.056.613
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|143.528.367
|% 9,91
|
|TEZOL
|15,01
|272.373.532
|% 8,85
|
|DOBUR
|63,60
|20.369.940
|% 8,63
|
|KRGYO
|6,66
|49.359.662
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|41.596.497
|% -9,97
|
|KARYE
|21,88
|103.001.572
|% -9,96
|
|BIOEN
|22,24
|291.877.012
|% -9,96
|
|MAKTK
|3,33
|15.065.154
|% -8,77
|
|GARAN
|10,13
|2.437.921.897
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,48
|1.087.143.558
|% -8,05
|
|THYAO
|15,34
|956.867.975
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,81
|708.964.134
|% 0,36
|
|AKBNK
|6,03
|648.305.734
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,81
|708.964.134
|% 0,36
|
|GARAN
|10,13
|2.437.921.897
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,48
|1.087.143.558
|% -8,05
|
|AKBNK
|6,03
|648.305.734
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,05
|108.902.621
|% 1,94
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5379
|9,5413
|% 0,05
|
|Euro
|11,0689
|11,0729
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,9721
|13,0371
|% -0,16
|
|Frank
|10,3993
|10,4620
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5338
|2,5465
|% -0,04
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,90
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|12,00
|
|Tam
|3.615
|3.705
|12,31
|
|Yarım
|1.747
|1.792
|5,95
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,37
|