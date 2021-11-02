***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973952
BIST
14:231.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.532
14:239,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:2311,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 11,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:23548,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,85
|Açılış
|: 548,99
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DOBUR
|64,40
|18.095.580
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|128.933.361
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|93.145.458
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,60
|104.606.672
|% 9,42
|
|VANGD
|6,45
|29.814.742
|% 9,32
|
|KRGYO
|6,66
|48.821.614
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.585.321
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|272.949.325
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.011.628.322
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,58
|24.839.876
|% -8,37
|
|GARAN
|10,13
|2.044.027.987
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.011.628.322
|% -9,90
|
|THYAO
|15,32
|826.493.070
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,82
|514.646.871
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,02
|498.883.983
|% 1,18
|
|GARAN
|10,13
|2.044.027.987
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|514.646.871
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.011.628.322
|% -9,90
|
|MRGYO
|0,97
|88.217.269
|% 2,11
|
|AKBNK
|6,02
|498.883.983
|% 1,18
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5409
|9,5434
|% 0,07
|
|Euro
|11,0651
|11,0717
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,9525
|13,0174
|% -0,31
|
|Frank
|10,3997
|10,4623
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5328
|2,5455
|% -0,08
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,52
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.627
|3.682
|7,00
|
|Tam
|3.609
|3.700
|6,47
|
|Yarım
|1.744
|1.790
|3,13
|
|Çeyrek
|875
|895
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,02
|
Seans Raporu
14:21
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14:34XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 12, 086.00 milyon TL de
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14:34CIMSA
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 29.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 691 adet işlem
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14:33KOZAA
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 042, 146 adet işlem
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14:32BIOEN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 064, 745 adet işlem
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14:31KOZAA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 16.03 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 999, 307 adet işlem