***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973953
BIST
16:411.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:419,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0135
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
16:4111,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:41549,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,66
|Açılış
|: 549,18
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:41
|VANGD
|6,49
|31.166.645
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|23.057.436
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.424.644
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.993.543
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,34
|120.336.102
|% 8,60
|
|KRGYO
|6,66
|49.456.538
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.356.856
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|327.767.459
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,38
|1.335.101.594
|% -9,73
|
|KARYE
|22,00
|124.428.389
|% -9,47
|
|GARAN
|10,13
|2.798.011.285
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,38
|1.335.101.594
|% -9,73
|
|THYAO
|15,39
|1.058.343.809
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,82
|750.981.092
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,07
|730.234.574
|% 2,02
|
|GARAN
|10,13
|2.798.011.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|750.981.092
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,38
|1.335.101.594
|% -9,73
|
|GSRAY
|4,22
|620.638.077
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,02
|263.415.080
|% -0,49
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5449
|9,5498
|% 0,14
|
|Euro
|11,0679
|11,0761
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,9677
|13,0328
|% -0,19
|
|Frank
|10,3981
|10,4607
|% -0,46
|
|Riyal
|2,5342
|2,5469
|% -0,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,55
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|11,01
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|5,32
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|-0,73
|