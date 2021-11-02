***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2021 14:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973951
BIST
16:421.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:429,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5649
En Düşük
9,4675
16:4211,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0132
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:42549,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 549,18
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:40
|VANGD
|6,49
|31.165.970
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|23.043.268
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.416.294
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.632.208
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,32
|119.758.523
|% 8,54
|
|KRGYO
|6,66
|49.455.686
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.355.642
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|320.432.002
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,39
|1.327.551.993
|% -9,56
|
|AKFGY
|5,55
|30.305.192
|% -8,87
|
|GARAN
|10,12
|2.796.579.846
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,39
|1.327.551.993
|% -9,56
|
|THYAO
|15,40
|1.054.633.207
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,82
|750.888.088
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,07
|729.400.429
|% 2,02
|
|GARAN
|10,12
|2.796.579.846
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|750.888.088
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,39
|1.327.551.993
|% -9,56
|
|GSRAY
|4,26
|607.660.401
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,02
|255.735.921
|% -0,49
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5449
|9,5498
|% 0,14
|
|Euro
|11,0679
|11,0761
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,9685
|13,0335
|% -0,19
|
|Frank
|10,3981
|10,4607
|% -0,46
|
|Riyal
|2,5339
|2,5467
|% -0,03
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,27
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|10,36
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|5,01
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,77
|