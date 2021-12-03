***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 09:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980798
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
0
En Düşük
0
18:0513,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0446
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
18:0515,5072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
18:05779,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,79
|Açılış
|: 779,89
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 0,00
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6524
|13,6581
|% -0,04
|
|Euro
|15,3978
|15,4749
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,1345
|18,2254
|% -0,14
|
|Frank
|14,8042
|14,8934
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6374
|3,6557
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,08
|
|Altın Gr.
|780
|780
|0,79
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
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17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de