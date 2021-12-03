***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 09:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980801
BIST
10:111.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.899
En Düşük
1.894
10:1113,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0718
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:1115,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:11781,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,93
|Açılış
|: 781,03
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:11
|PKENT
|4.478,20
|1.607.637
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|PCILT
|12,63
|698.755
|% 9,92
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|AVTUR
|2,17
|161.802
|% -4,82
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|THYAO
|18,87
|311.758.863
|% 3,40
|
|KRDMD
|9,36
|131.795.426
|% 0,11
|
|TAVHL
|31,46
|93.471.172
|% 7,81
|
|SISE
|13,29
|92.301.989
|% -0,23
|
|PETKM
|8,22
|80.543.309
|% 0,61
|
|TSKB
|1,53
|52.920.780
|% 2,00
|
|ODAS
|1,55
|31.480.158
|% 0,65
|
|THYAO
|18,87
|311.758.863
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,37
|38.679.223
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,19
|19.272.538
|% 0,00
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6994
|13,7351
|% 0,53
|
|Euro
|15,4587
|15,5157
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,1696
|18,2607
|% 0,05
|
|Frank
|14,8279
|14,9173
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6471
|3,6653
|% 0,21
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|3,31
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,87
|0,00
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|1,14
|