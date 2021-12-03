***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 09:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980797
BIST
11:561.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 29,81
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
11:5613,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1359
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,7992
En Düşük
13,5361
11:5615,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0874
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,5962
En Düşük
15,3327
11:56784,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 4,90
|Açılış
|: 784,00
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,42
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler11:56
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|6.929.568
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|16.264.831
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,87
|56.714.393
|% -6,08
|
|KUTPO
|99,00
|78.488.480
|% -5,62
|
|THYAO
|19,28
|1.451.757.870
|% 5,64
|
|KRDMD
|9,43
|711.016.172
|% 0,86
|
|PETKM
|8,18
|544.182.597
|% 0,12
|
|EREGL
|24,14
|496.864.775
|% 3,16
|
|GARAN
|11,67
|464.276.545
|% 0,17
|
|TSKB
|1,58
|342.450.259
|% 5,33
|
|SKBNK
|1,20
|150.545.118
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,37
|201.651.405
|% 0,42
|
|THYAO
|19,28
|1.451.757.870
|% 5,64
|
|KRDMD
|9,43
|711.016.172
|% 0,86
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7905
|13,7992
|% 0,99
|
|Euro
|15,5829
|15,5962
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,2165
|18,3079
|% 0,31
|
|Frank
|14,8782
|14,9679
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6586
|3,6769
|% 0,52
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-0,49
|
|Altın Gr.
|783
|783
|4,28
|
|Cumhuriyet
|5.175
|5.249
|91,00
|
|Tam
|5.147
|5.282
|99,20
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|47,99
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|2,11
|
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