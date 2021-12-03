***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 09:47
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980799
BIST
11:221.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 28,30
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.910
En Düşük
1.894
11:2213,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1064
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,7871
En Düşük
13,5361
11:2215,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0640
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,5842
En Düşük
15,3327
11:22782,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,58
|Açılış
|: 782,68
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PKENT
|4.478,20
|16.094.398
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|6.108.311
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|16.019.306
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|KUTPO
|98,20
|63.928.160
|% -6,39
|
|ISKPL
|5,89
|36.108.962
|% -5,76
|
|THYAO
|19,22
|1.179.403.298
|% 5,32
|
|KRDMD
|9,41
|592.882.281
|% 0,64
|
|PETKM
|8,20
|416.129.357
|% 0,37
|
|EREGL
|23,98
|408.837.729
|% 2,48
|
|ASELS
|22,12
|341.012.032
|% 1,00
|
|TSKB
|1,58
|327.742.718
|% 5,33
|
|SKBNK
|1,20
|116.084.846
|% 0,84
|
|KRDMD
|9,41
|592.882.281
|% 0,64
|
|THYAO
|19,22
|1.179.403.298
|% 5,32
|
|EKGYO
|2,38
|124.914.091
|% 0,85
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7583
|13,7721
|% 0,80
|
|Euro
|15,5437
|15,5737
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,2263
|18,3177
|% 0,37
|
|Frank
|14,8854
|14,9751
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6590
|3,6774
|% 0,54
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|1,18
|
|Altın Gr.
|782
|782
|3,35
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|1,71
|