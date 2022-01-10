***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 10:12
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991270
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
0
En Düşük
0
18:0513,7444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0620
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8800
|
13,8775
En Düşük
13,6904
18:0515,6211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1042
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8050
En Düşük
15,4901
18:05797,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 797,49
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
792,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|128,70
|3.459.971
|% 4,04
|
|IZTAR
|19,56
|56.802
|% 2,57
|
|KATMR
|1,48
|1.366.829
|% 2,07
|
|KRDMA
|9,43
|109.801.189
|% 1,84
|
|EGGUB
|226,50
|14.988.392
|% 1,57
|
|ELITE
|19,04
|2.349.707
|% -4,03
|
|TETMT
|333,40
|29.006
|% -1,07
|
|AVTUR
|2,43
|175
|% -0,82
|
|ANELE
|2,59
|21.897.584
|% -0,38
|
|KGYO
|5,93
|80.820
|% -0,17
|
|EREGL
|30,82
|3.771.672.520
|% 0,65
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 0,00
|
|PETKM
|9,45
|1.468.566.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,62
|1.135.224.944
|% 0,00
|
|BIMAS
|72,70
|880.646.846
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|557.121.595
|% 0,85
|
|PETKM
|9,45
|1.468.566.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,62
|1.135.224.944
|% 0,00
|
|EREGL
|30,82
|3.771.672.520
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7535
|13,7551
|% -0,37
|
|Euro
|15,5704
|15,6269
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,6344
|18,7278
|% -0,42
|
|Frank
|14,8805
|14,9701
|% -0,63
|
|Riyal
|3,6551
|3,6735
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-3,34
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|-0,05
|