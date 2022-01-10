***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 10:12
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991275
BIST
12:032.058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 24,77
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:0313,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0112
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:0315,6887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0366
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:03798,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,81
|Açılış
|: 798,11
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler12:00
|INTEM
|118,80
|14.751.539
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|25.545.978
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|TEKTU
|1,46
|25.508.429
|% 9,77
|
|LIDFA
|4,37
|41.426.550
|% -8,19
|
|ELITE
|18,47
|116.450.659
|% -6,91
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,85
|50.844.813
|% -3,47
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,38
|1.772.791.223
|% 5,77
|
|KRDMD
|11,83
|1.228.991.222
|% 1,98
|
|GARAN
|11,84
|1.004.637.208
|% 0,77
|
|EREGL
|30,88
|939.682.943
|% 0,85
|
|SISE
|15,22
|888.516.374
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,75
|634.320.617
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,39
|371.793.030
|% 2,14
|
|KRDMD
|11,83
|1.228.991.222
|% 1,98
|
|GARAN
|11,84
|1.004.637.208
|% 0,77
|
|ODAS
|1,40
|109.986.583
|% 0,72
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8067
|13,8181
|% 0,08
|
|Euro
|15,6550
|15,6819
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,7128
|18,8067
|% -0,00
|
|Frank
|14,9430
|15,0330
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6698
|3,6882
|% 0,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|0,20
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,42
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,87
|81,87
|0,12
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15TRGYO
Yüzde 5.05 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 621, 375 adet işlem
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12:14SEKUR
Yüzde 5.71 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 769 adet işlem
-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 38 artarak (% 1.35 ) 2, 287
-
12:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
12:13XU100
Endeks 2, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 475.00 milyon TL de