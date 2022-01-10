***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 10:12
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991276
BIST
12:022.058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 24,71
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
12:0213,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0112
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
12:0215,6887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0366
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
12:02798,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,81
|Açılış
|: 798,11
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler12:02
|INTEM
|118,80
|15.325.810
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.678.791
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|YUNSA
|14,62
|21.994.740
|% 8,86
|
|LIDFA
|4,35
|42.035.023
|% -8,61
|
|ELITE
|18,49
|118.972.883
|% -6,80
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PKENT
|7.054,20
|1.058.517
|% -3,37
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,32
|1.786.669.345
|% 5,53
|
|KRDMD
|11,81
|1.235.141.572
|% 1,81
|
|GARAN
|11,81
|1.031.499.406
|% 0,51
|
|EREGL
|30,86
|947.259.224
|% 0,78
|
|SISE
|15,21
|907.016.494
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,74
|655.092.923
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,39
|379.849.968
|% 2,14
|
|KRDMD
|11,81
|1.235.141.572
|% 1,81
|
|GARAN
|11,81
|1.031.499.406
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|110.122.737
|% 0,72
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8031
|13,8176
|% 0,08
|
|Euro
|15,6550
|15,6887
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7230
|18,8169
|% 0,05
|
|Frank
|14,9503
|15,0403
|% -0,17
|
|Riyal
|3,6701
|3,6885
|% 0,09
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|1,04
|
|Altın Gr.
|797
|798
|0,22
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,92
|0,02
|
|B. Petrol
|81,92
|81,92
|0,17
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17YUNSA
Yüzde 8.79 oranında artışla 14.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 212 adet işlem
-
12:15TRGYO
Yüzde 5.05 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 621, 375 adet işlem
-
12:14SEKUR
Yüzde 5.71 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 769 adet işlem
-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 38 artarak (% 1.35 ) 2, 287
-
12:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM