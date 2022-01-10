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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

10.01.2022 10:12
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991277


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BIST USD EURO ALTIN
12:022.058
Değişim :  1,22% |  24,71
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.033  
En Yüksek
2.065 En Düşük
2.047
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 118,80 15.325.810 % 10,00  
GEDZA 20,04 28.678.791 % 9,99  
UZERB 56,30 739.951 % 9,96  
ETILR 6,65 371.097 % 9,92  
YUNSA 14,62 21.994.740 % 8,86  
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12:02 Alış Satış %  
Dolar 13,8031 13,8176 % 0,08  
Euro 15,6550 15,6887 % -0,23  
Sterlin 18,7243 18,8182 % 0,06  
Frank 14,9499 15,0400 % -0,17  
Riyal 3,6698 3,6882 % 0,08  
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12:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 0,78  
Altın Gr. 797 797 0,11  
Cumhuriyet 5.320 5.401 65,00  
Tam 5.298 5.432 65,70  
Yarım 2.561 2.628 31,79  
Çeyrek 1.284 1.314 15,89  
Gümüş.Ons 22,39 22,41 0,09  
Gümüş Gr. 9,92 9,93 0,02  
B. Petrol 81,87 81,87 0,12  
Seans Raporu 12:02
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